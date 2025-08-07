Giriş / Abone Ol
Çankırı'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Korgun ilçesinde elektrik akımına kapılan 35 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 07.08.2025 09:34
  • Giriş: 07.08.2025 09:34
  • Güncelleme: 07.08.2025 09:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Çankırı'nın Korgun ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

İlçede bir döküm fabrikasında çalışan işçi A.Ö (35), elektrik akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

