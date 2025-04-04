Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çankırı'da işçi servisi devrildi: 23 yaralı

Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı. Araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Güncel
  • 04.04.2025 07:40
  • Giriş: 04.04.2025 07:40
  • Güncelleme: 04.04.2025 07:44
Kaynak: AA
Çankırı'da işçi servisi devrildi: 23 yaralı
Fotoğraf: AA

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Mustafa G. yönetimindeki servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol