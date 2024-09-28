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Çankırı'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Çankırı İl Özel İdaresi kararına göre, Ilgaz'da bulunan 4bin 179,50 hektarlık alan, açık teklif usulüyle ihale dilecek.

Güncel
  • 28.09.2024 10:04
  • Giriş: 28.09.2024 10:04
  • Güncelleme: 28.09.2024 10:08
Kaynak: AA
Çankırı'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Fotoğraf: AA / Arşiv

Çankırı'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha için ihale yapılacak.

Çankırı İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 bin 179,50 hektarlık alanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

İhale, 3 Ekim'de saat 11.00'de İl Encümen Toplantı Salonu'nda İl Encümenince gerçekleştirilecek.

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