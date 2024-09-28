Çankırı'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Çankırı İl Özel İdaresi kararına göre, Ilgaz'da bulunan 4bin 179,50 hektarlık alan, açık teklif usulüyle ihale dilecek.
Kaynak: AA
Çankırı'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha için ihale yapılacak.
Çankırı İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 bin 179,50 hektarlık alanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.
İhale, 3 Ekim'de saat 11.00'de İl Encümen Toplantı Salonu'nda İl Encümenince gerçekleştirilecek.