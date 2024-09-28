Çankırı'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Çankırı'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı bir saha için ihale yapılacak.

Çankırı İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 bin 179,50 hektarlık alanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

İhale, 3 Ekim'de saat 11.00'de İl Encümen Toplantı Salonu'nda İl Encümenince gerçekleştirilecek.