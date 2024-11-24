Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

İl genelinde etkili olan soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı, kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelinde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Karayolları ekipleri de kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Samsun-İstanbul kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Ilgaz ilçesindeki Kırkpınar Yaylası'nda kamp yapan 4 kişi bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri kurtardı.