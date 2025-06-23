Çankırı'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi.

Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.