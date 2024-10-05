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Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 05.10.2024 23:55
Kaynak: AA
Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, İstanbul-Samsun kara yolu Kuzdere mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan H.D. (72), Y.D. (58), A.A. (44), A.İ.D. (64) ve K.A. (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

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