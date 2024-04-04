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Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.04.2024 14:04
  • Giriş: 04.04.2024 14:04
  • Güncelleme: 04.04.2024 14:04
Kaynak: AA
Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet D. (67) idaresindeki otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Halit D. (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Yeter (64) ve Ali D. (61) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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