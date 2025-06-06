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Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güncel
  • 06.06.2025 20:56
  • Giriş: 06.06.2025 20:56
  • Güncelleme: 06.06.2025 21:09
Kaynak: AA
Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

Çankırı'da Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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