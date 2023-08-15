Çankırı'da TIR'dan üzerine tuğla paletleri düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'dan dökülen tuğla paletlerinin üzerine düştüğü otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emin E'nin kullandığı 41 AAD 614 plakalı tuğla yüklü TIR, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş Kadıözü kavşağı mevkisinde, Vedat A. (23) idaresindeki 05 AAE 050 plakalı otomobili solladığı sırada TIR'ın dorsesindeki tuğla paletleri otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tuğlalar altında ezilen otomobildeki sürücü ile yanındaki İsmail Y. (21) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yola saçılan tuğla parçaları, Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü.