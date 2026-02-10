Çankırı'da tomruk yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde tomruk yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu 38 yaşındaki sürücü Mehmet Küçükbaş yaşamını yitirdi. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana gelen kazada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi.
Mehmet Küçükbaş idaresindeki 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.