Çankırı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serdar Dağıstan idaresindeki hafif ticari araç, Yenimahalle fidanlık yolu mevkisinde B.D. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.