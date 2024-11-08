Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Çankırı'da midibüs, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki midibüs, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde yol kenarında park halindeki E.Ö'ye ait TIR'a arkadan çarparak devrildi.

Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen M.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.