Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 2 bin 800 gram kubar esrar, 3 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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