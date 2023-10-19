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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 15:27
  • Giriş: 19.10.2023 15:27
  • Güncelleme: 19.10.2023 15:31
Kaynak: AA
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Fotoğraf: AA

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik kentteki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 2 bin 800 gram kubar esrar, 3 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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