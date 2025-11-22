Çankırı'da yangın çıkan evdeki kişi yaralandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta Ali D'nin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde tek başına yaşayan Ali D. yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Vücudunda yanıklar oluşan Ali D. Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.