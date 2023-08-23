Çankırı'da yangında 3 ev ile 1 samanlık yandı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde arazide çıkan yangın, evlere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve 1 samanlık yandı.

Karataş köyünde arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yayılan alevler, kısa sürede 1 samanlığa, ardından evlere sıçradı.

İhbarla köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 3 ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, köye gelip, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.