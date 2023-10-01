Çankırı'da yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu

Çankırı’da bir çiftçiye ait yüzlerce saman balyası yandı.

Yangın, evlere ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Taytak köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çiftçiye ait saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler balyaları sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın, evlere ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken yüzlerce balya zarar gördü.