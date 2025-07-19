Çankırı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Çankırı’da beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, özellikle kırsal alanlar başta olmak üzere meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.