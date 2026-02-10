Çankırı TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Çankırı'da kaç ev verecek? TOKİ Çankırı kura çekim tarihi

TOKİ’nin sosyal konut projeleri kapsamında Çankırı’da heyecan dorukta. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, Çankırı TOKİ kura çekimi ne zaman? ve TOKİ Çankırı’da kaç ev verecek? sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte Çankırı kura çekimine dair tüm detaylar netleşti.

Toplam 1.753 konut için gerçekleştirilecek kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ Çankırı kura çekim tarihi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin yayımladığı duyuruya göre Çankırı TOKİ kura çekimi 11 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, başvurusu kabul edilen adaylar arasından hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda yapılacak.

Kura çekimiyle birlikte Çankırı’daki sosyal konut projesinde ev sahibi olmaya hak kazanan isimler netlik kazanacak.

TOKİ ÇANKIRI’DA KAÇ EV VERECEK?

TOKİ Çankırı sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.753 konut için kura çekimi yapılacak. Bu konutlar, dar ve orta gelirli vatandaşların uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor.

1.753 konut için yapılacak kura çekimi, Çankırı’da bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÇANKIRI TOKİ KURA LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Vatandaşlar, kura listelerini ve başvuru durumlarını TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. İlgili ekran aracılığıyla başvurunun kabul edilip edilmediği kolayca öğrenilebiliyor.

ÇANKIRI TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı, Çankırı’da da diğer illerle aynı şekilde uygulanıyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Çankırı TOKİ 1+1 konut fiyatları

Metrekare: 55 m²

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat (%10): 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

Çankırı TOKİ 2+1 (65 m²) konut fiyatları

Metrekare: 65 m²

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat (%10): 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

Çankırı TOKİ 2+1 (80 m²) konut fiyatları

Metrekare: 80 m²

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat (%10): 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale’de kuralar çekildi.

Bu kapsamda 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

