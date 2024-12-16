Çankırı Valiliği'nden okulların tatil olduğu iddialarına dair açıklama

Çankırı Valiliği, kentte okulların tatil edildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada yurttaşlardan resmi açıklamalar cankiri.gov.tr'den takip etmeleri istendi.

Çankırı Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asılsız bilgilere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."