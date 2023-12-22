Çankırı Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Çankırı Valiliği’nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.



Çankırı Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından açıllamada bulundu. Yarın akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, “Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayarak Pazar sabah saatlerine kadar, Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu, Ilgaz ve Bayramören ilçelerimizde kar yağışı beklenmektedir. Rüzgar, Cumartesi ve Pazar günleri orta kuvvette ve kısa süreli kuvvetli esecektir. Vatandaşlarımızın soba zehirlenmeleri ve diğer aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.