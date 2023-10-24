Çankırı’da 1 ev, 1 ahır ve binlerce saman balyası yangında küle döndü

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve binlerce saman balyası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevler çevredeki diğer yapılara da sıçradı.

Yükselen alevleri gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 ev, 1 ahır ve 7 bin 500 saman balyası küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.