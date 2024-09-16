Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çankırı’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 16.09.2024 20:34
  • Giriş: 16.09.2024 20:34
  • Güncelleme: 16.09.2024 20:34
Kaynak: iHA
Çankırı’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.27’de merkez üssü Çankırı’nın Yapraklı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

BirGün'e Abone Ol