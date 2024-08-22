Çankırı’da alacak-verecek kavgası: 1 ölü

Çankırı’da alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda C.Ö., Ali Acar’ı tüfekle yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.