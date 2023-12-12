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Çankırı’da aranan 10 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 12:02
  • Giriş: 12.12.2023 12:02
  • Güncelleme: 12.12.2023 12:03
Kaynak: İHA
Çankırı’da aranan 10 şahıs yakalandı

Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile 6 yasa dışı göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ve 6 yasa dışı göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve 1 litre sahte alkol ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 40 araç trafikten men edilirken bin 115 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 96 bin 601 TL cezai işlem uygulandı. 

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