Çankırı’da aranan 115 kişi yakalandı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalanırken, bin 266 adet galara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs gözaltına alınırken, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise bin 266 adet galara, 5 gram esrar, 2 adet tabanca ve avlanma izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 TL idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 59 araç trafikten men edilirken, 186 araç sürücüsüne 614 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.