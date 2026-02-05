Çankırı’da belediyeye ait TIR devrildi: 4 kişi yaralandı
Çankırı’da Süleymanlı köyü alt geçidinde belediyeye ait bir TIR'ın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Erullah Ç. idaresindeki Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliğine ait 18 ACN 209 plakalı TIR, Süleymanlı köyü alt geçidinde devrildi.
Kazada, sürücü ile TIR'da bulunan Şenol Y, Mehmet Ö. ve İsmail A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.