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Çankırı’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 17:37
  • Giriş: 12.10.2023 17:37
  • Güncelleme: 12.10.2023 17:37
Kaynak: İHA
Çankırı’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Kırkpınar Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir sürede sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına aldılar. 

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. 

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