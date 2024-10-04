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Çankırı’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 04.10.2024 22:07
  • Giriş: 04.10.2024 22:07
  • Güncelleme: 04.10.2024 22:11
Kaynak: İHA
Çankırı’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İHA

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, O.A. (17), S.G. (14), T.K. (15), H.E.Y. (14), İ.H.Y (14), M.R.B. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde O.A. (17) ve S.G.’nin (14) hayatını kaybettiği belirlendi. T.K., H.E.Y., İ.H.Y. ve M.R.B. ise ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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