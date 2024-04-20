Çankırı’da fırtınanın bilançosu: 78 olay meydana geldi, 6 kişi yaralandı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle 78 olay meydana geldiği ve 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Çankırı Valiliği, gün içerisinde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Açıklamada, 78 olayın meydana geldiği ve vakaların 65’i çatı uçması, 5’i ağaç devrilmesi, 5 ahırın zarar gördüğü 3 cami minaresinin yıkıldığı ve 6 vatandaşın yaralandığı yer aldı.



“78 olay 6 yaralı”

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, “20 Nisan 2024 tarihinde Çankırı ilinde meydana gelen fırtına, tayfun, hortum sonucu Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar neticesinde Çankırı AFAD’a toplam 78 vaka bildirilmiştir. Bu vakalar, 65 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 5 ahır zarar gördü, 3 cami minaresi yıkıldı. İl genelinde 6 vatandaşımız yaralanmış olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İl Merkezi’nde bulunan Bademlik Camii’nin bir minaresi yıkılmıştır. Aynı camiinin diğer minaresinin çevresinde bulunan binalar tahliye edilmiş ve bu binalarda bulunan vatandaşlarımız konaklama ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile ilimizde bulunan uygun otellere yönlendirilmiştir. İl genelinde 4 okul, 2 kamu binasında çatı hasarı meydana gelmiştir. 3 okulda sorun olmamakla beraber, Ilgaz ilçesinde bulunan okulda tadilatın 1 hafta süreceği öngörülmüştür. Bahsi geçen okulda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamamasına yönelik planlama yapılmıştır. Fırtınaya bağlı olarak yaşanan elektrik kesintileri sonrası bakım onarım çalışmaları başlamış olup, saat 20.00 itibarıyla tüm abonelere elektrik verilmiştir. GSM operatörlerinde herhangi bir arıza meydana gelmemiş olup abonelerin yoğun telefon görüşmeleri sonucu meydana gelen trafik yoğunluğuna bağlı olarak erişim hızında zaman zaman yavaşlamalar gerçekleşmiştir. Yollarda meydana gelen hasarlar (Kaldırım taşı, parke vb.) ilgili Belediyelerin yaptığı çalışmalar sonucu onarılmıştır. Mevcut olay Seviye 1 kapsamında değerlendirilmiş olup, AFAD, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alınan ihbarlar doğrultusunda Hasar Tespit ve Zarar Tespit Çalışmalarına başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.