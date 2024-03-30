Çankırı’da ihracat geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 39 arttı

Çankırı’da Şubat ayında yapılan ihracat 36 milyon 282 bin dolar olarak açıklandı. Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2024 yılı Şubat ayında Çankırı’dan yapılan ihracat 36 milyon 282 bin dolar oldu. Çankırı’nın 2024 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 13 milyon 474 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azaldı.

Şubat ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 269,3 oldu.