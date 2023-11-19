Çankırı’da kar yağışı etkili oldu

Çankırı’da son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan ilçede dün başlayan sağanak yağış, bu sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kısa süreli etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Öte yandan, Çankırı il merkezinde ise sağanak yağış etkili oldu.