Çankırı’da kınadaki kavga kanlı bitti: 1’i damat 6 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde damadın kınasında çıkan kavgada 1’i damat 5 kişi yaralandı.

Olay, Çerkeş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, damadın kına töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ç.K. ve M.K. kardeşler, kavgada damat R.Ş., babası S.Ş., amcasının oğlu B.Ş. ve arkadaşları A.G., M.A. ile M.Ç.’yi yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ç.K. ve M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.