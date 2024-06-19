Çankırı’da KKKA ölümü
Çankırı’da vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalanan 60 yaşındaki Ali U., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Çankırı’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalanan bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.’nun vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı.
Ankara’ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.