Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çankırı’da KKKA ölümü

Çankırı’da vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalanan 60 yaşındaki Ali U., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 19.06.2024 10:38
  • Giriş: 19.06.2024 10:38
  • Güncelleme: 19.06.2024 10:43
Kaynak: İHA
Çankırı’da KKKA ölümü
Fotoğraf: AA

Çankırı’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne (KKKA) yakalanan bir kişi yaşamını yitirdi. 

Edinilen bilgilere göre Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali U.’nun vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ali U., hastanede tedavi altına alındı.

Ankara’ya sevk edilen Ali U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BirGün'e Abone Ol