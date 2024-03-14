Çankırı’da konut satışları artış gösterdi

Çankırı’da şubat ayında 151 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında Çankırı genelinde konut satışları 151 adet olarak açıklandı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttığı görülürken, Çankırı şubat ayında konut satış sayısı bakımından 74. il oldu.

İl genelinde ipotekli konut satışları ise 11 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 5 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, 6 tanesi ikinci el satış oldu.