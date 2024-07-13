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Çankırı’da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 20:37
  • Giriş: 13.07.2024 20:37
  • Güncelleme: 13.07.2024 20:38
Kaynak: İHA
Çankırı’da kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak yağış tahminde bulunduğu Çankırı’da, kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Kurşunlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına sebebiyle korku yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Fırtına ve sağanak sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yağış bir süre sonra etkisini yitirdi.

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