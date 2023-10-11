Çankırı’da kuyumcu soygunu: 1 gözaltı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde, bir kuyumcudan altın bilezik çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Kurşunlu ilçesinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. E. isimli şahıs, ilçede bulunan bir kuyumcudan 3 adet altın bilezik çaldı. Durumu fark eden kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede aracıyla ilçeden uzaklaşan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkiinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

Çalınan altınları il merkezindeki bir başka kuyumcuda bozdurduğu ve parayı da 3 farklı hesaba havale ettiği öğrenildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.