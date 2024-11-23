Çankırı’da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar tahmininde bulunduğu Çankırı’da beklenen yağış akşam saatleri itibari ile etkili oluyor. Yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, kent merkezinde de etkili olmaya başladı. İl merkezinin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

Yağışın gece boyunca il geneline etkili olması bekleniyor.