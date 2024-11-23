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Çankırı’da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü

Çankırı’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 23:21
  • Giriş: 23.11.2024 23:21
  • Güncelleme: 23.11.2024 23:21
Kaynak: İHA
Çankırı’da şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar tahmininde bulunduğu Çankırı’da beklenen yağış akşam saatleri itibari ile etkili oluyor. Yüksek kesimlerde yağan kar yağışı, kent merkezinde de etkili olmaya başladı. İl merkezinin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
Yağışın gece boyunca il geneline etkili olması bekleniyor.

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