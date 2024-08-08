Çankırı’da sıcak hava yurttaşlara zor anlar yaşattı

Termometrelerin 30 derecenin üzerine çıktığı Çankırı’da sıcak hava yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı yurttaşlar 1,5 litrelik su şişeleri ile dışarı çıkarken, bazı yurttaşlar ise kafasına su dökerek serinledi.

Çankırı’da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı.

Kentte mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte yaşayan yurttaşlar soğuk su içerek serinlemeye çalıştı.

1,5 litrelik su şişeleri ile gezerken bazı yurttaşlar ise kafalarına soğuk su dökerek serinledi.

Sıcak havanın sağlıklarına zarar vermesinden korktuklarını söyleyen yurttaşlar, sıcak hava sebebiyle dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Yaşlıların sıcak sebebiyle evden çıkamadığını belirten İsmail Çömlekci isimli vatandaş, “Çankırı çok sıcak. Soğuk su aldım 2 dakika sonra sıcacık oldu, içemiyorum. Memleket yanıyor, suyu tepemizden mi dökelim ne yapalım? Çarşıya, pazara çıkılmıyor. Yaşlılarımız evden çıkamıyor, çıkanlarda hasta oluyor” dedi.