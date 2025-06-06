Çankırı’da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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