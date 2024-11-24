Çankırı’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Kaynak: İHA
Çankırı’da yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle köylerin tamamında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çankırı Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, merkez ve ilçelerimize bağlı köylerin tamamında, 25 Kasım Pazartesi günü, taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.