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Çankırı’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 23:20
  • Giriş: 24.11.2024 23:20
  • Güncelleme: 24.11.2024 23:20
Kaynak: İHA
Çankırı’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı’da yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle köylerin tamamında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çankırı Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle, merkez ve ilçelerimize bağlı köylerin tamamında, 25 Kasım Pazartesi günü, taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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