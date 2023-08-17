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Çankırı’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 22:23
  • Giriş: 17.08.2023 22:23
  • Güncelleme: 17.08.2023 22:23
Kaynak: İHA
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Çankırı’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı’da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Ovacık-Alaçat köyü mevkiinde meydana geldi. M.G. idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve traktörde bulunan K.G. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sürücü ve traktörde bulunan M.G. tedavi altına alınırken K.G. ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.G’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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