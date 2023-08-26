Cankurtaran Tünelinde kaza: 1 yaralı

Artvin’de Cankurtaran Tünelinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Cankurtaran Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yener Ustabaş idaresindeki ticari taksi, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Seyit Tahir Uzun yönetiminde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerinde olay yerine, jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan taksi sürücüsü Yener Ustabaş, ekipler eşliğinde araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle Cankurtaran Tüneli kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Aldığı darbeler sonrası kazayı anını anlatan Seyit Tahir Uzun, “Dikiz aynasından gördüğüm kadarıyla önlerindeki aracı geçmeye çalışan ticari bir taksi bir anda arkamda gördüm ve çarpmanın eksiyle bende kontrolümü kaybettim ve sağ şeridimdeki yaya kaldırıma çarparak durabildim. Her şey bir anda gelişti, arkamdan gelen araç biraz süratliydi” ifadelerini kullandı.