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Cankurtaranlar çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı

Hatay’da sahilde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2024 22:25
  • Giriş: 08.08.2024 22:25
  • Güncelleme: 08.08.2024 22:26
Kaynak: İHA
Cankurtaranlar çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı


Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinde çuvala takılı halde deniz kaplumbağası yavrusu olduğunu fark etti. Cankurtaranlar, nesli tehlike altında olan caretta caretta yavrusunu takıldığı çuvaldan kurtardı. Careta caretta, daha sonra denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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