Cankurtaranlar çuvala dolanan caretta carettayı kurtardı



Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinde çuvala takılı halde deniz kaplumbağası yavrusu olduğunu fark etti. Cankurtaranlar, nesli tehlike altında olan caretta caretta yavrusunu takıldığı çuvaldan kurtardı. Careta caretta, daha sonra denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.