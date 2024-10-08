Canlandıranlar Festivali, 21-27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek

Canlandıranlar Festivali bu yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında, Institut français (Fransız Kültür Merkezi - Taksim), Kadıköy Müze Gazhane ve İBB Beyoğlu Sineması’nda gösterimler, söyleşiler ve atölye çalışmaları ile animasyon severleri ağırlayacak.

Festival boyunca 86 kısa metraj ve 7 uzun metraj film gösteriminin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, portfolyo sunumları ve sektöre yönelik bir çalıştay yapılacak.

Canlandıranlar Festivali yarışması kapsamında ise Åsa Luncander (Finlandiya), Sinem Sakaoğlu (Türkiye) ve Susanna Jerger'den (Almanya) oluşan uluslararası jüri En İyi Film, En İyi İlk Film, En İyi Öğrenci Filmi ve En İyi Türk Filmi ödülleri için 4 film seçecek.

SİYAD'ın bu yıl Aslı Ildır, Cumhur Cambazoğlu ve Hasan Nadir Derin'den oluşan sinema

eleştirmenleri jürisi de kendi kriterlerine göre bir ödül verecek.