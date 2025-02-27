CANLI | Abdullah Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını paylaşacağı toplantı başladı.

Toplantı öncesi DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Abdullah Öcalan'ın yanı sıra İmralı Heyeti'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Aydınlar, sanatçılar ama en çok Barış Akademisyenleri, aşından edilen bilim emekçileri bu barışta sizin payınız yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

Önder, şöyle devam etti: "Bu ülkenin bütün evlatları, bu anlamsız, kaotik süreçte hayatını kaybeden gençlerimizi ayırt etmeksizin hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. O annelere evlat olacağız, o evlatlara kardeş olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz, bunun sözünü veriyoruz."

CNN Türk'e gönderme yapan Önder, "1,5 sayfa diyorlardı, 3 sayfa oldu mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için üzgün değiliz" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: "Barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum. Umudu yeşertmeye gittik. Biliyorsunuz filiz kütükten kuvvetlidir. Barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Şimdi huzurlarınızdayız. Bu umudu yeşerteceğiz. Emeği geçen bütün siyasilere, sayın Cumhurbaşkanı'na, sayın Devlet Bahçeli'ye, sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız bütün muhalefet partisi liderlerine ve kadrolarına teşekkür ediyoruz."

ABDULLAH ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan'ın çağrısı Kürtçe ve Türkçe olarak paylaşıldı. Çağrıyı, Ahmet Türk Kürtçe, Pervin Buldan ise Türkçe olarak okudu.

İşte Abdullah Öcalan'ın çağrısı:

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya

genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere

özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde

kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının

çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı

tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli

kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek

ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak

içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen

güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi

yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi,

kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve

şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı

olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik

ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her

kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik

toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir

sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol

yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer

siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma

çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi

devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah

bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."