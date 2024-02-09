CANLI | Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya dönüyor
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dünya'ya dönüyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.
Ekibi taşıyan Dragon kapsülünün öğleden sonra Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.
20 OCAK'TA ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA ULAŞMIŞTI
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.
Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.