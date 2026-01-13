Canlı bir anlatı alanı: Islık Çalan Hafıza

22 Ocak - 7 Haziran arasında Yapı Kredi Müzesi’nde açılacak “Islık Çalan Hafıza” sergisi Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz’in eserlerini müze koleksiyonundan parçalarla bir araya getiriyor.

Yapı Kredi Müzesi Nümizmatik ve Gölge Oyunu Tiyatrosu koleksiyonlarından yola çıkarak hazırlanan sergi, tiyatro ve gösteri tarihinden Osmanlı Dönemi arkeolojik kazılarına, Mezopotamya’ya uzanan bir anlatı sunuyor. “Islık Çalan Hafıza” geçmişe sabit ve kapanmış bir yapı olarak değil, her çağrıda yeniden şekillenebilen, canlı bir anlatı alanı olarak yaklaşıyor. Hafızayı sessiz bir kayıt olmaktan çıkarmaya, tarih yazımını doğrusal bir aktarım yerine, bedenle, nefesle, sesle kurulan bir yeniden canlandırma pratiği olarak düşünmeye davet ediyor.

Yapı Kredi Müzesi direktörü Burcu Çimen’in küratörlüğünde hazırlanan serginin sanatçıları; Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz tarih yazımı ile hikâye anlatımı arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Michael Rakowitz’in sergideki eserleri, Irak Savaşı’nın sebep olduğu yıkımı ve bu yıkımın Mezopotamya’daki kültürel mirasın yok oluşuna etkilerini görünür kılıyor. Akram Zaatari, Osman Hamdi Bey’in Sayda kazıları arşivini, fotoğraflar ve yeni çeviriler yoluyla incelediği eserleriyle sergiye dahil oluyor. Hilal Can ise Karagöz ve Hacivat’ın ışık ve gölgeyle kurulan anlatı dilini mitolojiler ve bedenin politik konumu üzerinden yorumluyor.