Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 15. gün: ABD, İran’daki Hark Adası’nı bombaladı

Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 15’inci gününe girerken bölgedeki çatışma hattı her geçen saat daha da genişliyor.

Karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları sürerken çatışmalar yalnızca İran ve İsrail arasında kalmıyor; Irak’tan Lübnan’a, Basra Körfezi’nden Kuzey Irak’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni cepheler ortaya çıkıyor.

Son saatlerde ABD’nin İran’ın petrol ihracatının merkezlerinden biri olan Hark Adası’nı hedef aldığı açıklanırken bölgede çok sayıda patlama meydana geldi.

İran kaynakları adada 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu doğruladı ancak petrol altyapısının zarar görmediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise adadaki “tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini” iddia etti.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine ABD donanmasının yakında eşlik etmeye başlayacağını duyurarak gerilimin deniz hattına da taşınabileceğinin sinyalini verdi.

İran tarafı ise savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait yüzlerce askeri noktayı hedef aldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’na göre 60 stratejik hedef ile ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlendi, bu saldırılarda 700’den fazla insansız hava aracı ve çok sayıda füze kullanıldı.

Gece saatlerinde İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çalarken Hayfa ve Celile çevresinde hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail ordusu saldırıların büyük bölümünün engellendiğini açıklasa da Lübnan’dan fırlatılan roketlerden birinin yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Savaşın etkileri bölgenin diğer ülkelerine de yansıyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir eve insansız hava aracının düşmesi ve Erbil Havalimanı yakınlarında ABD üssünün bulunduğu bölgede patlama seslerinin duyuldu.

Tahran’da ise güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken Starlink uydu cihazı bulundurdukları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İşte savaşın on beşinci gününden gelişmeler…

07.50 | ABD’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA SALDIRISI

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, cumartesi günü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bir saldırının hedefi oldu.

AFP’ye konuşan bir yetkili, “Bir İHA büyükelçiliğe isabet etti” derken, ikinci bir güvenlik kaynağı da diplomatik misyonun hedef alındığını doğruladı.

Saldırının, Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemlerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği kompleksini hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer saldırının ayrıntılarına ilişkin sınırlı bilgi verirken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Associated Press haber ajansı, Iraklı yetkililerin, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki bir helikopter pisti füze saldırısına uğradığını bildirdiğini aktardı.

Cuma günü erken saatlerde büyükelçilik, Irak için 4. seviye güvenlik uyarısını yeniledi ve İran ile İran yanlısı milis gruplarının daha önce ABD vatandaşlarına, çıkarlarına ve altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini ve “bunları hedef almaya devam edebileceğini” belirtmişti.

İHA saldırısının, Bağdat’ta İran destekli silahlı gruplara yönelik düzenlenen saldırıların hemen ardından gerçekleştiği ifade edildi.

AFP’ye konuşan iki güvenlik kaynağı, Bağdat’ta düzenlenen hava saldırısının bir aracı hedef aldığını ve saldırı sonucu İran destekli bir grubun iki üyesinin öldüğünü belirtti.

06.17 | İRAN’IN HARK ADASI’NDA 15’TEN FAZLA PATLAMA SESİ DUYULDU, PETROL ALTYAPISI ZARAR GÖRMEDİ

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

04.35 | İRAN: SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA ABD İLE İSRAİL’İN 500 ASKERİ NOKTASINA SALDIRI DÜZENLENDİ

İran ordusu, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini belirterek, 700’den fazla İHA’nın kullanıldığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi, 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanılan İHA’ların tipi ile füzelerin sayısı ve özelliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

04.20 | İRAN VE HİZBULLAH'IN SALDIRILARI NEDENİYLE İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah’ın da İran ile eş zamanlı olarak İsrail’e roketli saldırı düzenlediğini kaydetti.

İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde bir noktaya isabet eden saldırının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan ⁠İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 48. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde bulunan Celile, Golan ve Hayfa kentlerinin yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerine füze saldırısı başlatıldı.

Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzelerinin yanı sıra kamikaze İHA'ları kullanıldı.

03.51 | İRAN'DA STARLİNK UYDU CİHAZI BULUNDURDUKLARI GEREKÇESİYLE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran’ın Kum kentinde, Starlink uydu cihazı bulundurdukları suçlamasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunduklarından şüphelenilen 13 kişi, 3 adet Starlink uydu cihazı ile birlikte yakalanarak adli işlemlerin yürütülmesi için gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, başkent Tahran’da rejim karşıtı yayınlarıyla bilinen Iran International televizyonuna bilgi gönderdikleri suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İşbirliği yaptıkları öne sürülen bu kişilerin, füze isabet noktaları ve bombardıman yapılan yerlerle ilgili gizli bilgileri telefonlarına kaydederek söz konusu kanala gönderdikleri belirtildi.

Tahran yönetimi internet, sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına kısıtlamalar getirse de İranlı kullanıcılar, VPN aracılığıyla uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Elon Musk, geçen yıllarda yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını duyurmuştu.

03.10 | TRUMP, İRAN'IN HARK ADASI'NI HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

02.56 | IRAK'TA BİR EVE İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞTÜ

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bir eve insansız hava aracı (İHA) düştü.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat’ın Arasat semtinde bir İHA düştü.

İHA’nın kime ait olduğu ve olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili Iraklı resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

02.33 | ERBİL’DE PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı’na yakın bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği bölgede peş peşe 5 patlama sesi duyuldu.

Saldırıda kullanılan İHA’ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

02.17 | TRUMP: ABD DONANMASININ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİLERE "YAKINDA" EŞLİK ETMEYE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "yakında" eşlik etmeye başlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken havalimanında basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

Trump, ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi.

"İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği" konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz." dedi.

"İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği" konusunu da değerlendiren ABD Başkanı, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti.

Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz." dedi.

Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunarak, "İran şu anda kötü bir durumda." ifadesini kullandı.