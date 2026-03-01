Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 2. gün: Hamaney öldürüldü

Venezuela’ya girip Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu esir alan ABD, İsrail ile birlikte İran’a saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, operasyon sırasında İran’ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü öne sürdü.

Trump paylaşımında, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü” ifadelerini kullandı ve saldırıların amacının “rejim değişikliği” olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İran hükümeti Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Öte yandan Trump, İran’a yönelik ağır saldırıların hafta boyunca ya da “gerektiği sürece” devam edeceğini söylerken İranlılara da “ülkenizi geri alın” çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İranlılara rejimi devirmek için “fırsatı değerlendirmeleri” çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında 200’den fazla İranlı hayatını kaybederken 747’den fazla kişi yaralandı.

Güney İran’daki Minab kentinde bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda ise en az 108 çocuk öldürüldü.

• CANLI BLOG

04:51 | İRAN DEVLET MEDYASI, HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İran devlet medyası, İran dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

04:12 | HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

03:50 | İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

IDF, yaptığı açıklamada yeni saldırının İran’ın “balistik füze kapasitesini ve hava savunma sistemlerini” hedef aldığını bildirdi.

İran’ın yarı resmî haber ajansı Tasnim, Tahran’da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

01:19 | İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: İRAN İLE MÜZAKERELER BİR ALDATMA VE ZAMAN KAZANMA TAKTİĞİYDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, İran ile yürütülen son müzakerelerin, planlanan askeri operasyona hazırlık amacıyla bir "aldatma ve zaman kazanma" taktiği olduğunu öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyon tarihini haftalar öncesinden belirledi.

Kaynaklar, İsrail güvenlik kabinesinin bu sabah operasyonun amacını, "Tahran yönetimine ciddi zarar vermek" şeklinde onayladığını aktardı.

Aynı kaynaklara göre ilk saldırı, "yüksek istihbarat hassasiyeti gerektiren" bir operasyon kapsamında İran liderliğini hedef aldı.

Haberde, İsrail değerlendirmelerine göre İran'ın siyasi ve güvenlik kurumlarından çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğü veya yaralandığı ayrıca İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresinden bazı isimlerin de kayıplar arasında olabileceği belirtildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi.

00:58 | TRUMP, HAMANEY'İN "ÖLDÜĞÜNÜ" AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

00:14 | ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.