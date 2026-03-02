Canlı Blog | ABD ve İsrail'in İran'a saldırısında 3. gün: Tahran'da patlama sesleri

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dün de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 28 Şubat sabahı başlatılan ABD-İsrail ortak saldırısında İran’ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü açıklamasının ardından Tahran yönetimi de Hamaney’in yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Hamaney’le birlikte kızı, damadı ve torunlarının da aynı saldırıda öldürüldüğü duyuruldu. Saldırılarda öldürülen bir başka üst düzey isim İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Muhammed Pakpur oldu.

Ordu yeni başkomutan olarak Ahmad Vahidi’yi atadı.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Ulusal Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Amir Nasirzade gibi üst düzey isimler de öldürüldü.

Hamaney’in ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken İran Devrim Muhafızları, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonları Amerikan güçlerine ve üslerine yönelik kısa süre içinde başlayacak” açıklamasında bulundu.

Ayrıca CENTCOM, İran operasyonlarında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin ise ağır yaralı olduğunu duyurdu.

• CANLI BLOG

06.19 | TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

06.07 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE BEKAA’YA SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

Binlerce kişi kuzeye doğru göçe başladı

İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

05.59 | 170 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

05.31 | İSRAİL LÜBNAN’DA HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİ HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.

04.26 | İSRAİL, LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

03.42 | KERKÜK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kerkük yerel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı kentte eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.

03.25 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

03.00 | İRAN BASINI: ABD-İSRAİL'İN TAHRAN'IN KUZEYİNE SALDIRISINDA EN AZ 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

02.47 | İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN’DAN FÜZE ATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

01.58 | TRUMP: " SALDIRILAR TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

"Daha fazla Amerikan askeri ölebilir"

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.

01.44 | ABD, İRAN'IN BALİSTİK FÜZE RAMPALARININ VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."

23.05 | NETANYAHU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SALDIRILAR YALNIZCA ARTACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran’a yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde “yalnızca artacağını” söyledi.

Savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve Mossad güvenlik servisinin başkanıyla yaptığı toplantıda İran’a karşı “saldırının sürdürülmesi için talimat verdiğini” ifade etti.

Netanyahu, İsrail “güçlerinin şu anda Tahran’ın kalbini artan bir güçle vurduğunu ve bunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını” sözlerine ekledi.